Ноутбуки и планшеты
07:49, 10 ноября 2023
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В России начались продажи уже активированных MacBook. Стоит ли доверять такому товару

И в чем минусы подобных гаджетов

В России начались продажи уже активированных MacBook, что вызывает вопросы у потребителей и экспертов.

Эти устройства, выпущенные на рынок недавно, активируются заранее, чтобы избежать подозрений у местных регуляторов. Однако такая практика имеет свои недостатки, в том числе сокращение срока гарантии Apple, который обычно составляет год.

Такие MacBook поставляются в Россию небольшими партиями, чаще всего сразу после старта продаж. По словам источников, около 25% продавцов используют этот метод ввоза.

Открытая упаковка также позволяет нанести русскоязычную гравировку на клавиатуру, что является дополнительным преимуществом для российских потребителей.

Активированные MacBook у российских продавцов — это знак, что ноутбуки доставляют не из ОАЭ или Китая, а крайне мелкими партиями из США, где для вывоза такой техники приходится подтверждать, что она приобретается для личного пользования.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Покупая уже активированный продукт, покупатель лишается полной гарантии. Тем не менее, продавец в России несет гарантийную ответственность за устройство, ввезенное по параллельному импорту.

Еще один минус — неопределенность состояния устройства. Потребитель фактически покупает уже кем-то распакованный и «потроганный» ноутбук.

Это лишает покупателя эстетического удовольствия от распаковки нового продукта Apple, что традиционно является частью опыта покупки продукции этой компании.

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