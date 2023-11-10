В России начались продажи уже активированных MacBook. Стоит ли доверять такому товару

В России начались продажи уже активированных MacBook. Стоит ли доверять такому товаруИ в чем минусы подобных гаджетов
В России начались продажи уже активированных MacBook, что вызывает вопросы у потребителей и экспертов.
Эти устройства, выпущенные на рынок недавно, активируются заранее, чтобы избежать подозрений у местных регуляторов. Однако такая практика имеет свои недостатки, в том числе сокращение срока гарантии Apple, который обычно составляет год.
Такие MacBook поставляются в Россию небольшими партиями, чаще всего сразу после старта продаж. По словам источников, около 25% продавцов используют этот метод ввоза.
Открытая упаковка также позволяет нанести русскоязычную гравировку на клавиатуру, что является дополнительным преимуществом для российских потребителей.
Активированные MacBook у российских продавцов — это знак, что ноутбуки доставляют не из ОАЭ или Китая, а крайне мелкими партиями из США, где для вывоза такой техники приходится подтверждать, что она приобретается для личного пользования.
Покупая уже активированный продукт, покупатель лишается полной гарантии. Тем не менее, продавец в России несет гарантийную ответственность за устройство, ввезенное по параллельному импорту.
Еще один минус — неопределенность состояния устройства. Потребитель фактически покупает уже кем-то распакованный и «потроганный» ноутбук.
Это лишает покупателя эстетического удовольствия от распаковки нового продукта Apple, что традиционно является частью опыта покупки продукции этой компании.