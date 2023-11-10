В России начались продажи уже активированных MacBook. Стоит ли доверять такому товару

Эти устройства, выпущенные на рынок недавно, активируются заранее, чтобы избежать подозрений у местных регуляторов. Однако такая практика имеет свои недостатки, в том числе сокращение срока гарантии Apple, который обычно составляет год.

Такие MacBook поставляются в Россию небольшими партиями, чаще всего сразу после старта продаж. По словам источников, около 25% продавцов используют этот метод ввоза.

Открытая упаковка также позволяет нанести русскоязычную гравировку на клавиатуру, что является дополнительным преимуществом для российских потребителей.