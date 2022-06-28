В России начнут выпускать отечественные ноутбуки в 2023 году

Технический директор Option Олег Осипов заявил, что его группа компаний намерена построить для этого завод по выпуску радиоэлектронной продукции в Ростовской области. Предполагаемые сроки окончания работ — апрель-май 2023 года.

Если всё пойдёт по плану, то новое предприятие будет способно производить до 150 тыс ноутбуков в год.

Первый этап строительства потребует инвестиций в размере 800 млн рублей. В дальнейшем сумма увеличится до 2,5 млрд рублей.

Но всё это, в теории, покроется совсем скоро. Ожидается, что уже в первый год работы объём выручки составит около 3 млрд рублей. Далее, в течение трёх лет, она должна будет увеличиться двукратно.

Известно, что пока строительство основного производства в Ростовской области не будет завершено, детали корпуса ноутбуков и их упаковка будут производиться в Ессентуках на предприятии «Бештау Электроникс».