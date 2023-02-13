В России переизбыток ноутбуков — на складах скопилось более 1 млн устройств

В России переизбыток ноутбуков — на складах скопилось более 1 млн устройствЕсть шансы, что совсем скоро их начнут продавать по сниженной цене
По данным Forbes, на сегодняшний день на складах российских дистрибьюторов электроники скопилось более миллиона ноутбуков. В том числе и от таких известных брендов, как MSI, HP, Xiaomi, Haier и т.д.
Фото: RTINGS
Сообщается, что избыток ноутбуков вызван дефицитом, возникшим в начале 2022 года — тогда дистрибьюторы начали активно пополнять свои запасы из-за повышенного спроса. Но совсем скоро после этого схема параллельного импорта заработала в полную силу и премиальные бренды стали доступны в магазинах.
По словам экспертов, если после февральских и мартовских праздников цена доллара сохранится на текущем уровне, то можно ожидать снижения цен на эти гаджеты примерно на 10-15%.
Напомним, что ранее в ноябре 2022 года российские производители электроники попросили правительство ввести 5% пошлину на импортные смартфоны, ноутбуки, серверы, системы хранения данных и другое оборудование.