В России переизбыток ноутбуков — на складах скопилось более 1 млн устройств

Сообщается, что избыток ноутбуков вызван дефицитом, возникшим в начале 2022 года — тогда дистрибьюторы начали активно пополнять свои запасы из-за повышенного спроса. Но совсем скоро после этого схема параллельного импорта заработала в полную силу и премиальные бренды стали доступны в магазинах.

По словам экспертов, если после февральских и мартовских праздников цена доллара сохранится на текущем уровне, то можно ожидать снижения цен на эти гаджеты примерно на 10-15%.

Напомним, что ранее в ноябре 2022 года российские производители электроники попросили правительство ввести 5% пошлину на импортные смартфоны, ноутбуки, серверы, системы хранения данных и другое оборудование.