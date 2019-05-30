В России перестают покупать компьютеры и ноутбуки

Аналитическая компания IDC подвела итоги исследования российского рынка персональных компьютеров за первый квартал 2019 годa.

В Россию за этот период было поставлено около 1,1 млн настольных и портативных компьютеров, что на 10,5% меньше показателей аналогичного периода 2018 года.

В составе пятерки лидеров российского рынка персональных компьютеров вошли следующие компании: HP с долей в 22,5% от всех проданных за квартал ПК, Acer с долей 14,8%, Lenovo с 14,7%), ASUS (14%) и Apple (6,2%).

Сегмент ноутбуков уменьшился на 17,8% по сравнению с показателями первого квартала 2018 года. Поставки составили 710 тысяч штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом HP. ASUS, Acer, Lenovo и Apple также вошли в пятерку ведущих поставщиков в данном сегменте рынка.

Поставки настольных ПК в первом квартале увеличились на 6,3% относительно прошлого года и составили 396 тысячи штук. HP, Lenovo и Acer возглавляют список лидеров в сегменте десктопов. Замыкают пятерку iRU и Dell.

Менеджер программ исследований IDC в России Наталья Виноградова пояснила: «Новая налоговая нагрузка оказала давление на российскую экономику, бизнес и конечных потребителей. Рост оборота розничной торговли замедлился. ФНС по итогам первого квартала 2019 года зафиксировала двузначные темпы падения созданных коммерческих организаций в ЕГРЮЛ».