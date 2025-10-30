В России появился сверхтонкий ноутбук HONOR MagicBook весом всего 1 кг и толщиной 1 см

Модель получила сенсорный OLED-дисплей 3.1K с пиковой яркостью 1600 нит и частотой обновления 120 Гц, а также флагманский процессор Intel Core Ultra 7.

14,6-дюймовый экран с антибликовым нанопокрытием отражает на 99% меньше света и поддерживает мультитач на 10 касаний, режимы защиты зрения, динамическую яркость и «режим электронной книги».

Соотношение сторон 3:2 делает ноутбук удобным для работы и творчества. Корпус выполнен из магниевого сплава, а внутри установлены 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

За графику отвечает Intel Arc 140T, что позволяет комфортно работать с контентом и выполнять тяжёлые задачи.

Из интересных особенностей — аудиосистема из шести динамиков с пространственным звучанием, ИИ-функции HONOR Turbo X для интеллектуального распределения мощности и съёмная магнитная камера с шумоподавлением.

HONOR MagicBook Art 14 уже доступен в цвете «пепельный розовый» по цене 180 000 рублей, а до 27 ноября действует скидка 25 000 рублей.