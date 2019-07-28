В России рассекретили два новых iPad

Компания Apple готовит к выпуску следующее поколение планшетов iPad. Запись о двух новых моделях уже появилась на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих».

В карточке устройств указано, что это планшеты Apple с модельными номерами A2200 и A2232. Также отмечается, что планшеты работают с операционной системой iPadOS версии 13, которая должна стать доступна только осенью.