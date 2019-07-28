В России рассекретили два новых iPad

Компания Apple готовит к выпуску следующее поколение планшетов iPad. Запись о двух новых моделях уже появилась на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих».
В карточке устройств указано, что это планшеты Apple с модельными номерами A2200 и A2232. Также отмечается, что планшеты работают с операционной системой iPadOS версии 13, которая должна стать доступна только осенью.
Характеристики будущих iPad на сайте ЕЭК, традиционно, не раскрываются, однако получение сертификации указывает на довольно скорый выпуск.
Apple уже выпустила в 2019 году новый iPad mini и 10,5-дюймовый iPad Air. До конца года также ожидаются две версии мощных iPad Pro, а также наследник доступного iPad.