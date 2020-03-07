Ноутбуки и планшеты
Сегодня 12:44
В России разработали планшет для лишенных зрения людей
При этом устройство во многом опережает зарубежные аналоги
В сети появилась информация о том, что в России был разработан совершенно новый планшет, предназначенный для людей лишенных зрения. Правда, пока разговор идет лишь о концепции подобного решения, но тактильный девайс уже был представлен на международном конкурсе в Барселоне.
Площадкой для демонстрации возможностей новейшего устройства выступил конкурс Toyota Startup Awards — именно там планшет под названием Braille Pad One и был впервые продемонстрирован. Что интересно, аппарат можно использовать и как самостоятельное устройство, и как придаток с возможностью подключения к любому компьютеру.
Диагональ планшета равняется 8 дюймам, при этом в конструкции устройства отсутствуют какие-либо пьезокристаллы. Также стоит отметить, что российская разработка отличается от решений конкурентов тем, что позволяет человеку не только читать текст при помощи осязания, но даже потреблять графическую информацию: геометрические фигуры, географические карты и другие изображения.