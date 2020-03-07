В России разработали планшет для лишенных зрения людей

Площадкой для демонстрации возможностей новейшего устройства выступил конкурс Toyota Startup Awards — именно там планшет под названием Braille Pad One и был впервые продемонстрирован. Что интересно, аппарат можно использовать и как самостоятельное устройство, и как придаток с возможностью подключения к любому компьютеру.

Диагональ планшета равняется 8 дюймам, при этом в конструкции устройства отсутствуют какие-либо пьезокристаллы. Также стоит отметить, что российская разработка отличается от решений конкурентов тем, что позволяет человеку не только читать текст при помощи осязания, но даже потреблять графическую информацию: геометрические фигуры, географические карты и другие изображения.