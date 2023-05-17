В России разрешили продажи планшета Xiaomi Redmi, который ещё даже не анонсировали

В России разрешили продажи планшета Xiaomi Redmi, который ещё даже не анонсировалиИ такое бывает, да
Компания Xiaomi, известная своими доступными и качественными смартфонами, готовится к чему-то новому.
Похоже, что она скоро начнёт продавать в России свой новый планшет, который, что самое забавное, ещё даже не был официально представлен.
Об этом стало известно благодаря информации, найденной в базе данных Евразийской экономической комиссии. Организация отвечает за сертификацию и допуск техники в продажу.
Судя по имеющимся данным, новый продукт Xiaomi — это обновлённая версия планшета Redmi Pad, который впервые появился в 2022 году. Ожидается, что называться новинка будет просто — Redmi Pad 2.
Отметим, что прямо сейчас первое поколение планшета Redmi можно купить на официальном сайте Xiaomi за 20 990 рублей. А вот новый Redmi Pad 2, если верить инсайдерам, поступит в продажу лишь летом 2023 года.