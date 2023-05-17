В России разрешили продажи планшета Xiaomi Redmi, который ещё даже не анонсировали

Похоже, что она скоро начнёт продавать в России свой новый планшет, который, что самое забавное, ещё даже не был официально представлен.

Об этом стало известно благодаря информации, найденной в базе данных Евразийской экономической комиссии. Организация отвечает за сертификацию и допуск техники в продажу.