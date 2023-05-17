Ноутбуки и планшеты
19:11, 17 мая 2023
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В России разрешили продажи планшета Xiaomi Redmi, который ещё даже не анонсировали

И такое бывает, да

Компания Xiaomi, известная своими доступными и качественными смартфонами, готовится к чему-то новому.

Похоже, что она скоро начнёт продавать в России свой новый планшет, который, что самое забавное, ещё даже не был официально представлен.

Об этом стало известно благодаря информации, найденной в базе данных Евразийской экономической комиссии. Организация отвечает за сертификацию и допуск техники в продажу.

В России разрешили продажи планшета Xiaomi Redmi, который ещё даже не анонсировали

Xiaomiui

Судя по имеющимся данным, новый продукт Xiaomi — это обновлённая версия планшета Redmi Pad, который впервые появился в 2022 году. Ожидается, что называться новинка будет просто — Redmi Pad 2.

Отметим, что прямо сейчас первое поколение планшета Redmi можно купить на официальном сайте Xiaomi за 20 990 рублей. А вот новый Redmi Pad 2, если верить инсайдерам, поступит в продажу лишь летом 2023 года.

Источник:Xiaomiui
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