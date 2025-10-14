В России стартовал предзаказ на HUAWEI MatePad 12X с ультраярким экраном и Pro-стилусом

Устройство поддерживает новый стилус HUAWEI M-Pencil Pro, который распознаёт сжатие и поворот, а также работает с тремя типами перьев для письма и рисования.

Планшет весит 555 г при толщине 5,9 мм, оснащён батареей 10 100 мАч с зарядкой 66 Вт SuperCharge, поддерживает клавиатуру Smart Magnetic Keyboard и включает ИИ-функции: ассистента Алису Про, интеллектуальный поиск и текстовые подсказки.

Цена в М.Видео-Эльдорадо:

54 999 рублей за версию PaperMatte (12/256 ГБ) с клавиатурой и стилусом за 1 рубль.

49 999 рублей за стандартную модель.

Одновременно стартовал конкурс GoPaint 2025 для владельцев планшетов HUAWEI — тема года «Сказка». Среди призов — MatePad Pro 13.2, WATCH FIT 4 и FreeBuds 7i.