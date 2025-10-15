В России стартовали предзаказы на MacBook Pro и iPad Pro с чипом M5 — от 110 000 рублей

Процессор Apple M5 стал самым продвинутым в линейке: он создан по улучшенному 3-нм техпроцессу, получил 10-ядерный GPU и отдельные нейронные ускорители в каждом ядре.

По данным компании, производительность при работе с задачами ИИ выросла до 3,5 раз по сравнению с поколением M4.

iPad Pro M5 признан самым тонким устройством Apple — всего 5,1 мм. Он оснащён OLED-дисплеем Tandem, поддерживает Apple Pencil Pro и работает на iPadOS 26, где улучшены многозадачность и ИИ-инструменты.

MacBook Pro 14″ на M5 получил до 24 часов автономной работы, SSD до 4 ТБ и прирост графической мощности до 1,6 раза. Ноутбук сохранил дисплей Liquid Retina XDR, шесть динамиков и полный набор портов.