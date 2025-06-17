В России стартовали продажи HONOR MagicBook Pro 14 с OLED-экраном и 12 часами работы от батареи

Модель оснащена аккумулятором ёмкостью 92 Вт·ч, обеспечивающим до 12 часов работы, и системой быстрой зарядки: до 47% за 30 минут.

В устройстве используются флагманские процессоры Intel Core Ultra с интегрированной графикой Intel Arc и поддержкой оперативной памяти до 8400 МТ/с. Тонкий металлический корпус весит 1,37 кг, а толщина составляет всего 15,9 мм. Ноутбук доступен в сером и белом цветах.