В России стартовали продажи HONOR MagicBook Pro 14 с OLED-экраном и 12 часами работы от батареи

Опубликовано 17 июня 2025, 09:001 мин.
В России стартовали продажи HONOR MagicBook Pro 14 с OLED-экраном и 12 часами работы от батареиПервые покупатели получат планшет в подарок
В сети «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи нового ноутбука HONOR MagicBook Pro 14. Он получил сенсорный OLED-экран диагональю 14,6 дюйма с разрешением 3.1K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 700 нит.
Модель оснащена аккумулятором ёмкостью 92 Вт·ч, обеспечивающим до 12 часов работы, и системой быстрой зарядки: до 47% за 30 минут.
В устройстве используются флагманские процессоры Intel Core Ultra с интегрированной графикой Intel Arc и поддержкой оперативной памяти до 8400 МТ/с. Тонкий металлический корпус весит 1,37 кг, а толщина составляет всего 15,9 мм. Ноутбук доступен в сером и белом цветах.
Среди других особенностей — система охлаждения с улучшенным теплоотводом, технологии защиты зрения, корпус с ультратонкими рамками и экраном, занимающим 91,5% поверхности.
Модель предлагается по цене от 159 999 рублей, а с 17 по 23 июня действует акция: скидка 10 000 рублей и планшет HONOR Pad X9a в подарок.