В России выпустили новый планшет MIG LT11 с комплектующими повышенной надёжности

Эта операционная система используется в государственных компаниях и обеспечивает высокий уровень защиты информации благодаря встроенным сертифицированным решениям.

Как пишут Известия, основным преимуществом MIG LT11 является то, что работает устройство с российской ОС без использования сервисов Google. Это заметно повышает его безопасность. В отличие от Android, только разработчики Astra Linux могут вносить изменения в код системы.

Планшет оснащен 11-дюймовым экраном, процессором с тактовой частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Есть поддержка стандартов сотовой связи 2G, 3G, LTE, а также Wi-Fi пятого поколения.

Есть и три популярных порта: USB-A, USB-C и HDMI. Последнее выглядит особенно необычно в 2023 году. Отметили это и ряд экспертов.