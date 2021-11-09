В России вырос спрос на ноутбуки

Так, согласно данным источника, зафиксировалась резкая потребность в ноутбуках еще в октябре текущего года. Именно в этот месяц россияне приобрели порядка 296 тысяч ноутбуков, что на 11% больше прошлогоднего показателя.

Что интересно, буквально год назад ноутбуки тоже приобрели внезапную популярность, что было обусловлено начавшейся пандемией коронавирусной инфекции. В течение последней недели прошлого месяца продажи увеличились на 25%. Специалисты связывают нынешний спрос со снижением стоимости, а также новыми ограничениями из-за COVID-19.

Представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что продажи ноутбуков за октябрь выросли на 20% в проданных штуках и на треть в деньгах. МТС также признали, что спрос увеличился на 15%.