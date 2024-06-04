В российских магазинах стартовали продажи планшета HONOR Pad 9 5G

Планшет оснащен экраном HONOR FullView с разрешением 2560×1600 пикселей, отображающим 1.07 миллиарда цветов. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавную картинку. Мощный звук обеспечивают 8 динамиков, два из которых расположены снизу корпуса. Такая конфигурация создает объемный звук с глубокими басами.

Планшет работает на базе Snapdragon 6 Gen 1, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 8300 мА·ч, он поддерживает быструю зарядку HONOR SuperCharge 35 Вт.

HONOR Pad 9 5G доступен в цвете «космический серый». Цена версии 8 + 128 ГБ составляет 36 990 рублей, версии 8 + 256 ГБ — 39 990 рублей.