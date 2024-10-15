В российской рознице появился новый сверхкомпактный ноутбук HONOR MagicBook Art 14

Его цена в М.Видео и Эльдорадо начинается от 179 999 рублей, с учетом специального предложения, действующего до 17 ноября — скидки в 30 000 рублей.

Этот ноутбук весит всего 1 кг при толщине 1 см, что делает его одним из самых компактных в своем классе.

Корпус выполнен из магниевого сплава, а основание клавиатуры — из титана. Сенсорный OLED-экран на 14.6 дюйма занимает 97% передней панели, предлагая высокую яркость и технологии защиты зрения.

HONOR MagicBook Art 14 оснащен съемной магнитной ИИ-камерой и процессорами Intel Core Ultra 5 и 7, поддерживая фирменную систему оптимизации производительности HONOR OS Turbo 3.0. Батарея емкостью 60 Вт·ч обеспечивает до 9.5 часов работы.

Ноутбук также поддерживает все современные интерфейсы подключения и оснащен мощной аудиосистемой с пространственным звуком.