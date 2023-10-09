Ноутбуки и планшеты
15:05, 09 октября 2023
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В Россию приехал новый бюджетный планшет Digma Pro с 10-дюймовым экраном и аккумулятором на 8000 мАч

Который уже можно купить на ведущих онлайн-площадках

Компания Digma Pro представила новый планшет HIT 108E, который уже доступен в России.

Устройство оснащено 10,1-дюймовым дисплеем, идеально подходящим для различных мультимедийных задач: от просмотра фильмов до видеозвонков.

Планшет работает на восьмиядерном процессоре Unisoc T616 и имеет 8 ГБ оперативной памяти, что гарантирует быструю и плавную работу.

Особенностью модели является её дисплей, созданный по технологии In-cell, которая делает экран тоньше и более «чувствительным» к прикосновениям пользователей. Девайс также оснащён двумя камерами: основной на 13 Мп и фронтальной на 5 Мп.

Для подключения предусмотрены Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и слоты для двух nanoSIM-карт. А благодаря аккумулятору на 8000 мАч устройство способно работать долгое время без подзарядки.

Планшет уже доступен для покупки в фирменном магазине на Ozon и в Ситилинк.

Источник:Digma Pro
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