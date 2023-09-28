В Россию привезли недорогой планшет Xiaomi Redmi Pad SE спустя месяц после анонса

Redmi Pad SE позиционируется как «идеальное решение для молодых профессионалов и студентов».

Планшет имеет корпус из алюминиевого сплава и представлен в трёх цветовых решениях: фиолетовом, сером и зелёном. В России можно купить модель с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя.

Стоимость новинки на старте продаж составляет 18 999 рублей, но в будущем ожидается повышение до 20 999 рублей.

Для сравнения, в Европе аналогичная модель оценена в €229 евро (примерно 23 340 рублей).

Технические характеристики Redmi Pad SE включают 11-дюймовый ЖК-экран с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 680, камеры на 5 и 8 Мп, четыре динамика и аккумулятор на 8000 мАч.

Планшет работает на операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой MIUI Pad 14.