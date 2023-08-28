В Россию привезли планшет Google Pixel Tablet по цене современных iPad Air

Этот девайс, запущенный Google в продажу в июне, теперь доступен для российских потребителей и стоит на уровне с актуальными моделями iPad Air.

Спецификации планшета впечатляют: он оснащён высококачественным дисплеем с разрешением 2K, а его процессор Google Tensor G2 обещает отличную производительность.

Планшет работает на операционной системе Android 13, что гарантирует доступ к огромному количеству приложений и сервисов.