В Россию стали ввозить меньше Windows-ноутбуков

Так, уже в сентябре 2022-го доля Windows-ноутбуков на полках отечественных магазинов составила менее трети. Для сравнения, в ноябре 2021-го речь шла о более чем половине портативных ПК с Windows на борту.

По словам экспертов, данное снижение оказалось более значительным, чем ожидалось. Более ранние прогнозы говорили о падении лишь 10-20%.

Специалисты, в качестве основной причины такого изменения, называют прекращение деятельности компании Microsoft в России. К слову, это же привело и к значительному росту числа поисковых запросов, связанных с пиратскими копиями Windows. Сообщается о 250%-увеличении.