В Сеть появились рендеры планшета Galaxy Tab S11 Ultra и смартфона Galaxy S25 FE

По сообщениям портала PhoneArena, в общем доступе оказались рендеры, не самые чёткие, но «на 100% достоверные и настоящие». Согласно утечке, на экране Tab S11 Ultra сохранился U-образный вырез, однако его размер уменьшен по сравнению с Tab S10 Ultra.

Вероятно, Tab S11 Ultra будет оснащён одной фронтальной камерой, что может повлиять на качество устройства, так как речь может идти о снижении аппаратного обеспечения.

Об этом как раз говорит уменьшение размера выреза, при том, что это отнюдь не дешёвая модель. В то же время Galaxy Tab S10 Ultra имеет две задние камеры, что потенциально улучшает качество фотографий.

Смартфон Galaxy S25 FE, возможно, будет оборудован 6,7" дисплеем (больше, чем у базовой S25) и системой из трёх задних камер. Помимо тёмно-серого, S25 FE также может быть представлен в белом цвете. В принципе, рендеры подтверждают слухи о том, что Galaxy S25 FE будет оснащён дисплеем такого же размера, как у S24 FE, а также пользователей ждёт «хорошо знакомая тройная задняя камера с разрешением 50 + 8 + 12 Мп».