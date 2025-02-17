В сеть слили цены глобальных версий планшетов Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro

Базовый Xiaomi Pad 7 на 8/128 ГБ памяти будет стоить €429 — на €30 дороже прошлогоднего Pad 6. Версия на 256 ГБ обойдется в €469. В некоторых странах, например в Германии, цена может остаться на уровне €399.

Продвинутая модель Xiaomi Pad 7 Pro стартует с отметки €529 за конфигурацию 8/256 ГБ. Максимальная версия с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища обойдется в €629.

Официальный анонс ожидается на выставке MWC 2025, где компания также должна показать серию смартфонов Xiaomi 15.