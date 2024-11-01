В сеть слили данные о планшете Google, который выйдет лишь в 2027 году

По информации от Android Authority, новый планшет получит дополнительный USB-C порт, который будет поддерживать DisplayPort для подключения до четырех дисплеев.

Также сохранится набор контактов для зарядного дока, что позволит планшету работать как умный дисплей, аналогично Nest Hub Max.

В основу Pixel Tablet 3 ляжет процессор Tensor G6 от Google, однако его версия, предназначенная для планшета, может оказаться менее мощной, чем чипы для смартфонов Pixel.

Сменив производителя на TSMC, Google, возможно, будет деактивировать некоторые функции TPU для создания бюджетных версий чипа, что ограничит производительность ИИ.