Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 05 мая 2025, 08:37
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В сеть слили фото и характеристики новых Microsoft Surface Laptop 13 и Surface Pro 12

Ждем анонс уже 6 мая
В преддверии презентации Microsoft, которая пройдет 6 мая, инсайдеры раскрыли дизайн и характеристики новых устройств Surface — ноутбука Surface Laptop 13 и планшета Surface Pro 12.
В сеть слили фото и характеристики новых Microsoft Surface Laptop 13 и Surface Pro 12
© Ferra

Оба устройства построены на чипах Snapdragon X Plus с восемью ядрами и архитектурой Oryon, обеспечивающей до 45 TOPS вычислительной мощности.

Surface Pro 12 получил 12-дюймовый PixelSense Flow LCD-дисплей, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ накопителя UFS. Время автономной работы — до 16 часов. Ноутбук Surface Laptop 13 предлагает 13-дюймовый экран с частотой 60 Гц и работает до 23 часов от одного заряда. Также будет до 512 ГБ хранилища и 16 ГБ оперативной памяти.

В сеть слили фото и характеристики новых Microsoft Surface Laptop 13 и Surface Pro 12
© VideoCardz.com

Оба устройства поддерживают платформу Copilot+ PC, но не рассчитаны на профессионалов: у них нет USB-A и в комплекте не будет блока питания.

Стоит отметить, что Microsoft явно делает ставку на Qualcomm, несмотря на наличие сертифицированных решений от Intel и AMD.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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