В сеть слили фото и характеристики новых Microsoft Surface Laptop 13 и Surface Pro 12

Оба устройства поддерживают платформу Copilot+ PC, но не рассчитаны на профессионалов: у них нет USB-A и в комплекте не будет блока питания.

Стоит отметить, что Microsoft явно делает ставку на Qualcomm, несмотря на наличие сертифицированных решений от Intel и AMD.