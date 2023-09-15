В Сеть слили качественные фото аналога MacBook Air от Microsoft

В Сеть слили качественные фото аналога MacBook Air от MicrosoftНоутбук будет чуть дороже предшественника
В последнее время слухи о новых продуктах Microsoft активно циркулируют в Сети.
Недавно немецкий технологический ресурс WinFuture поделился информацией и рендерами о новом ноутбуке компании — Surface Laptop Go 3.
Новинка сохранила компактный дизайн своего предшественника и оснащена 12,4-дюймовым экраном. И хоть внешние изменения минимальны, внутри устройства произошли серьёзные обновления.
Основой для Surface Laptop Go 3 стал процессор Intel 12-го поколения — Core i5-1235U. Этот чип Alder Lake включает в себя 2 высокопроизводительных ядра и 8 эффективных ядер, максимальная частота которых достигает 4,4 ГГц.
В базовой комплектации предлагается комбинация 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней. Вес ноутбука составляет всего 1,13 кг.
Что касается стоимости, то новый Surface Laptop Go 3 обойдётся дороже своего предшественника. Ожидается, что стартовая цена составит €899, а старт продаж состоится уже в начале октября 2023 года.