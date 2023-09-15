В Сеть слили качественные фото аналога MacBook Air от Microsoft

Недавно немецкий технологический ресурс WinFuture поделился информацией и рендерами о новом ноутбуке компании — Surface Laptop Go 3.

Новинка сохранила компактный дизайн своего предшественника и оснащена 12,4-дюймовым экраном. И хоть внешние изменения минимальны, внутри устройства произошли серьёзные обновления.

Основой для Surface Laptop Go 3 стал процессор Intel 12-го поколения — Core i5-1235U. Этот чип Alder Lake включает в себя 2 высокопроизводительных ядра и 8 эффективных ядер, максимальная частота которых достигает 4,4 ГГц.