В сеть слили подробности о новом 13-дюймовом Pro-планшете OnePlus

После дебюта OnePlus Pad Pro в Китае в июне, компания, по данным китайского источника WhyLab, разрабатывает его обновленную версию с увеличенным экраном.

Новый планшет, фактически, представляет собой увеличенный вариант оригинального OnePlus Pad Pro, с дисплеем диагональю 13 дюймов против прежних 12.1 дюйма.

Ожидается, что большинство характеристик останутся неизменными: экран с частотой обновления 144 Гц, частотой отклика 240 Гц и чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

Однако есть и важные изменения. Разрешение дисплея увеличено с 3000 x 2120 до 3840 x 2400 пикселей, но пиковая яркость уменьшена с 900 нит до 600 нит.

Пока неизвестно, повлияет ли увеличенный экран на емкость аккумулятора, которая у оригинальной модели составляет 9510 мАч.

Ожидается, что новый планшет сохранит международное название OnePlus Pad 2, которое ранее использовалось для версии Pad Pro. Официальный анонс может состояться в ближайшее время.