В сеть слили презентацию новых Samsung Galaxy Tab S8. Компания активно удаляет изображения из соцсетей

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В сеть слили презентацию новых Samsung Galaxy Tab S8. Компания активно удаляет изображения из соцсетейОдин из самых масштабных сливов последнего времени
Уже в начале февраля Samsung представит свой новый флагманский планшет — Galaxy Tab S8. Внезапно, слайды презентации утекли в сеть сильно раньше самого мероприятия.
«Сливом» поделился сетевой информатор Дохён Ким. Он опубликовал изображения в своём Twitter-аккаунте. Но практически сразу Samsung обратилась в Twitter с просьбой удалить снимки, что соцсеть без колебаний и сделала.
Если верить слайдам, линейка Galaxy Tab S8 получит поддержку зарядки мощностью 45 Вт, но при этом сам блок будет продаваться отдельно. Также Ultra-версия планшета получит Super AMOLED-дисплей с разрешением WQXGA+ и частотой обновления 120 Гц.
Фронтальная камера девайсов сможет делать 12 Мп снимки, а основная камера получит модули на 13 и 6 Мп. При этом будут модели как с поддержкой 5G, так и без неё. Анонс линейки Galaxy Tab S8 ожидается уже 9 февраля.
Источник: GSMArena