В сеть слили живые фото недорогого планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024

Фотографии новой версии уже слил в сеть корейский регулятор Safety Korea. И похоже, с точки зрения внешнего дизайна, изменений не предвидится – все тот же знакомый корпус и довольно широкие рамки экрана.

Зато внутри нас ждут приятные сюрпризы. Сердцем нового Galaxy Tab S6 Lite станет процессор Exynos 1280, а программной базой послужит новейший Android 14.