В сеть утекли фотографии нового компактного планшета Samsung Galaxy Tab M62

Стоит отметить, что нам сложно судить о цене планшета ещё и потому, что девайс будет первым в планшетной M-линейке от Samsung. Но учитывая, что смартфоны серии M являются одними из самых доступных среди аппаратов южнокорейского гиганта, можно рассчитывать, что ситуация повторится и в случае с Galaxy Tab M62.