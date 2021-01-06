Ноутбуки и планшеты
Сегодня 16:04
В сеть утекли фотографии нового компактного планшета Samsung Galaxy Tab M62
Возможно, это будет самый дешёвый подобный девайс от южнокорейского гиганта
В сети появилась информация о новом планшете Samsung. Более того, интернет-инсайдеры даже опубликовали изображения корпуса новинки, демонстрирующие компактность грядущего Galaxy Tab M62.
Источником «слива» стал некто, кто имеет отношение к индийскому заводу компании, сообщает GSMArena. Тот же источник заявляет, что планшет будет работать на базе неназванного процессора Exynos, получит 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной. Также новинка будет поддерживать 4G-соединение, но не 5G — видимо, Galaxy Tab M62 будет «играть» в бюджетном сегменте.
Стоит отметить, что нам сложно судить о цене планшета ещё и потому, что девайс будет первым в планшетной M-линейке от Samsung. Но учитывая, что смартфоны серии M являются одними из самых доступных среди аппаратов южнокорейского гиганта, можно рассчитывать, что ситуация повторится и в случае с Galaxy Tab M62.