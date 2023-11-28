В сеть утекли характеристики долгожданного планшета Xiaomi Pad 7 Pro

Планшет, получивший внутреннее название Sheng, оснащен 10-дюймовым IPS-экраном от Tianma с предполагаемым разрешением 1480 x 2367 пикселей и поддержкой частоты обновления 144 Гц. Это немного меньше, чем у Xiaomi Pad 6 Pro, который имел 11-дюймовый экран.

Внутри устройства работает мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, что является шагом вперед по сравнению с Snapdragon 8+ Gen 1, использовавшимся в прошлом поколении.

Новинка также оснащена двумя камерами: основной и датчиком глубины на задней панели, а также фронтальной камерой для селфи и видеозвонков. Однако точные спецификации камер пока неизвестны.

Кроме того, планшет оборудован 4-канальной стереосистемой и будет выпущен только на внутреннем рынке Китая. Он будет работать на операционной системе, основанной на Android 14.