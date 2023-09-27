В Сеть утекли характеристики недорогого планшета OnePlus Pad Go

Основные характеристики устройства включают в себя процессор MediaTek Helio G99, а также внушительный аккумулятор на 8000 мАч. Планшет будет оснащён 11,35-дюймовым экраном с разрешением 2.4K и поддержкой Dolby Atmos.

Что касается памяти, то предполагается, что будет доступна версия с 8 Гб оперативки и 256 ГБ внутреннего накопителя стандарта UFS 2.2. Также стоит ожидать версию с 128 ГБ постоянного хранилища.

В плане камер, OnePlus Pad Go будет оборудован 8-мегапиксельной фронтальной камерой и такой же 8-мегапиксельной основной камерой. Для подключения и зарядки устройства предусмотрен порт USB-C 2.0. Новинка будет доступна в версиях с Wi-Fi и мобильной связью.

Ожидается, что официальный анонс планшета состоится 6 октября.