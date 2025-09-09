В сеть утекли планы Samsung по выпуску ноутбуков на базе процессоров Intel Panther Lake

Согласно утечке, Intel еще в мае начала поставлять инженерные образцы чипов для тестирования в подразделение Samsung, занимающееся разработкой ноутбуков Galaxy.

Хотя сама компания пока не анонсировала устройства, Acer уже успела показать модель Swift 16 AI с Panther Lake на выставке IFA 2025.

Теперь очевидно, что и Samsung готовится к переходу на новое поколение CPU — вероятно, первые ноутбуки Galaxy с Panther Lake выйдут к концу 2025 года или в начале 2026-го.