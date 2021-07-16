В сеть «утекли» свежие подробности о новом планшете Xiaomi Mi Pad 5

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Сегодня в 09:33
В сеть «утекли» свежие подробности о новом планшете Xiaomi Mi Pad 5Теперь осталось лишь дождаться его выхода
Уже в августе от Xiaomi ждут большой презентации, на которой компания, вроде как, должна представить множество новинок. В том числе и новый планшет — Xiaomi Mi Pad 5. И именно о нём в сети появилась свежая информация.
Так, судя по данным в базе сертификации FCC, устройство на старте будет работать под управлением MIUI 12.5, пишет GSMArena. Это противоречит прежним утечкам, согласно которым девайс должен был стать чуть ли не первым аппаратом на базе новейшей MIUI 13.
Та же база указывает нам ещё и на то, что Mi Pad 5 не получит поддержку Wi-Fi 6.
Отметим, что другой источник — Digital Chat Station — также поделился подробностями о грядущей новинке. По его словам, устройство получит 10,95-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и чип Snapdragon 860 в качестве основы. Разрешение камеры нового Mi Pad составит 12 Мп.