В сеть «утекли» свежие подробности о новом планшете Xiaomi Mi Pad 5

Та же база указывает нам ещё и на то, что Mi Pad 5 не получит поддержку Wi-Fi 6.

Отметим, что другой источник — Digital Chat Station — также поделился подробностями о грядущей новинке. По его словам, устройство получит 10,95-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и чип Snapdragon 860 в качестве основы. Разрешение камеры нового Mi Pad составит 12 Мп.