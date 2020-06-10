В сети нашли характеристики новых планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и S7+

Что же до “внутренностей” девайсов, то Galaxy Tab S7+ получит огромный 12,4-дюймовый дисплей S-AMOLED, который помимо всего прочего должен будет иметь встроенный сканер отпечатка пальцев. Также девайс должен будет поддерживать двухдиапазонный Wi-Fi и работать прямо “из коробки” на Android 10. Емкость аккумулятора планшета составит 9 800 мАч. Что же до Galaxy Tab S7, то известно, что устройство получит аккумулятор меньшей емкости, а именно 7 760 мАч.

Все варианты планшета, помимо всего прочего, получат поддержку фирменного стилуса S Pen. Информации о цене новинок, к сожалению, пока что нет.