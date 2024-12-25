В сети нашли рекламу ноутбука HP Omen с неанонсированной видеокартой RTX 5080

Опубликовано 25 декабря 2024, 08:141 мин.
В сети нашли рекламу ноутбука HP Omen с неанонсированной видеокартой RTX 5080Утечки перед CES 2025 все более явные
Рекламные изображения нового игрового ноутбука HP Omen Max, оснащенного видеокартой NVIDIA RTX 5080 Laptop, появились в сети.
Это устройство станет одним из первых, использующих новейший графический ускоритель из серии RTX 50XX, выход которой с нетерпением ждут геймеры и энтузиасты.
HP Omen Max получит процессор Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD PCIe 4 объемом 1 ТБ. Устройство оснастят 16-дюймовым экраном, характеристики которого пока неизвестны, а также клавиатурой с RGB-подсветкой.
Премьера ноутбука ожидается в рамках выставки CES 2025 в январе, где NVIDIA, предположительно, представит как ноутбучные, так и десктопные версии новых видеокарт.
На сцене должен будет выступить глава компании — Дженсен Хуанг.