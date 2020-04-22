В сети появились изображения и характеристики первого планшета от Redmi

Источником данной утечки стали анонимные интернет-инсайдеры, опубликовавшие в сети как изображения, так и характеристики планшетного компьютера Redmi Pad 5G. Так, судя по этим данным, устройство получит достаточно современный дизайн с тонкими рамками по бокам, а также производительный процессор Snapdragon 765G с полной поддержкой сетей пятого поколения в качестве “основы”. Экран планшета будет поддерживать частоту обновления 90 Гц, при этом камера новинки получит разрешение аж 48 Мп. Ожидается также появление в Redmi Pad 5G и поддержки быстрой 30-ваттной проводной зарядки.