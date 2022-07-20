В США Apple засудили за проблемы с клавиатурой в MacBook

Из-за этой клавиатуры Apple уже получила три иска только в США. Ранее компания признала проблему и увеличила гарантию на эту клавиатуру, но ситуацию это не спасло. По данному иску Apple возместит пострадавшим пользователям от $50 до $395 в зависимости от проблем, с которыми столкнулись владельцы ноутбуков.

Общая сумма возмещения ущерба составит $50 млн, деньги получат те пользователи, которым как минимум дважды приходилось менять клавиатуру-бабочку из-за поломки, но она снова служила недолго. При этом 30% от $50 млн пойдут на оплату адвокатов и судебных издержек.

Отмечается, что текущий коллективный иск — один из многих, которые ещё могут быть поданы.