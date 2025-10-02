В США регулятор подтвердил готовящиеся Apple новый iPad и MacBook Pro M5

Документы FCC содержат серийные номера, не соответствующие существующим продуктам Apple. Например, номер A3434, вероятно, относится к новому MacBook Pro, тогда как A3360 указывает на обновлённый iPad Pro с чипом M5. Также в документах указаны дополнительные серийные номера, свидетельствующие о вариациях iPad Pro с экранами 11 и 13 дюймов, которые будут поддерживать мобильную связь.

Хотя конкретные технические характеристики в документах FCC пока не разглашаются, предварительный анализ указывает на то, что новый iPad Pro будет поддерживать стандарт Wi-Fi 7. В то же время ожидается, что MacBook Pro M5 будет использовать Wi-Fi 6, который, хотя и является надёжным, считается устаревшим.