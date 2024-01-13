В США школы недосчитались выданных ученикам iPad на $23 млн

Как сообщил в своём отчёте городской генеральный инспектор государственных школ Чикаго, в 2021-2022 учебном году в школах происходили «потери» казённых гаджетов на вышеуказанную сумму. Детям из одной семьи могли выдавать 9-10 планшетов, которые внезапно куда-то исчезали под предлогом потери. Никто не проверял информацию, исчезнувшие устройства просто списывались, а взамен школьники получали новые.

Теперь грядёт серьёзная ведомственная проверка, а нечистым на руку школьникам и их родителям грозит наказание.