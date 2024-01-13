В США школы недосчитались выданных ученикам iPad на $23 млн

17:58, 13 января 2024
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В США школы недосчитались выданных ученикам iPad на $23 млнНо хитрость выявили
В США заинтересовались общей стоимостью «потерянных» iPad, выдаваемых школами для обучения. Скандал назревает в Чикаго, где учебные заведения недосчитались около 70 тысяч устройств на $23 млн.
Как сообщил в своём отчёте городской генеральный инспектор государственных школ Чикаго, в 2021-2022 учебном году в школах происходили «потери» казённых гаджетов на вышеуказанную сумму. Детям из одной семьи могли выдавать 9-10 планшетов, которые внезапно куда-то исчезали под предлогом потери. Никто не проверял информацию, исчезнувшие устройства просто списывались, а взамен школьники получали новые.
Теперь грядёт серьёзная ведомственная проверка, а нечистым на руку школьникам и их родителям грозит наказание.
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