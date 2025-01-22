В Windows 11 изменится индикатор заряда батареи: постоянно будут видны проценты

Как сообщает портал PCWorld, ранее видно было только состояние заряда в правом нижнем углу панели задач, а процент заряда можно было увидеть только при наведении курсора мыши или нажатии правой кнопки мыши. В новой предварительной версии Windows 11 доступно новое улучшение, которое позволит видеть процент заряда батареи в любое время без дополнительных действий.

По словам обозревателей, это изменение удобно, особенно в случае работы без подключения к сети или просмотра потокового мультимедиа, чтобы предотвратить разрядку ноутбука во время использования. «В общей версии Windows 11 это улучшение станет доступно для всех пользователей, что сделает мониторинг уровня заряда батареи более удобным и интуитивным», — отмечается в материале.