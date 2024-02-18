В Windows 11 появится возможность подключаться к Wi-Fi посредством QR-кодов

Эта возможность появится на ноутбуках и любых Windows-устройствах, оснащённых камерой или способных использовать подключённую камеру. Как только камера устройства отсканирует QR-код, пользователю станут доступны имя SSID и пароль, необходимые для подключения. Собственно, таким же образом подключение к Wi-Fi организовано на мобильных устройствах.

Новая «фича» может быть полезна не только владельцам ноутбуков и планшетов, но и моноблоков, работающих на Windows. Также подключение к сети посредством QR-кода и камеры может пригодиться пользователям портативных консолей ROG Ally и MSI Claw, «если кто-то сделает крепление для камеры USB-C» на таких гаджетах.