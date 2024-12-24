Vivo выпустит самый мощный Android-планшет на данный момент

Согласно утечкам от инсайдера Digital Chat Station, планшет будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 9400, который ранее использовался только в флагманских смартфонах, таких как Vivo X200 и Oppo Find X8 Pro.

Это делает Vivo Pad 4 Pro первым планшетом с таким чипом, обеспечивающим высочайшую производительность.

Устройство получит 13-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц, что идеально подойдёт для игр и мультимедиа. Аккумулятор планшета будет иметь ёмкость 11 790 мАч (типичное значение около 12 000 мАч), что обеспечит длительное время работы.

Ожидается, что Vivo Pad 4 Pro продолжит традиции серии Pad 3 Pro, которая была представлена в марте 2024 года и получила высокую оценку за мощный чип Dimensity 9300, 3.1K-дисплей и поддержку Wi-Fi 7.

Пока неизвестно, выйдет ли новинка за пределами китайского рынка, но её дебют, вероятно, состоится в марте 2025 года.

https://www.gizmochina.com/2024/12/20/vivo-pad-4-pro-specs-leak-reveals-dimensity-9400-12000mah-battery-and-more/