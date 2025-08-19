Вместо iPad mini: недорогой компактный 8.7″ планшет HONOR Pad X7 поступил в продажу

Планшет получил IPS-экран диагональю 8,7 дюйма с частотой обновления 90 Гц, контрастностью 1500:1 и поддержкой 16,7 млн цветов. Экран оборудован системами защиты зрения, включая «Режим электронной книги», «Циркадный ночной экран» и «Динамическую яркость», что снижает нагрузку на глаза при длительном использовании.

Толщина корпуса HONOR Pad X7 составляет 7,99 мм, вес — 365 г. Это позволяет использовать устройство на весу или, например, закрепить на приборной панели автомобиля. Планшет выдержал 42 теста на прочность и устойчив к повреждениям от падений и износу.

Аккумулятор ёмкостью 7020 мА·ч обеспечивает до 56 дней работы в режиме ожидания. Поддерживается проводная зарядка на 18 Вт, а также обратная — 10 Вт.