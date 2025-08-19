Вместо iPad mini: недорогой компактный 8.7″ планшет HONOR Pad X7 поступил в продажу

Вместо iPad mini: недорогой компактный 8.7″ планшет HONOR Pad X7 поступил в продажуС батареей на 7020 мА·ч
© Honor
Планшет получил IPS-экран диагональю 8,7 дюйма с частотой обновления 90 Гц, контрастностью 1500:1 и поддержкой 16,7 млн цветов. Экран оборудован системами защиты зрения, включая «Режим электронной книги», «Циркадный ночной экран» и «Динамическую яркость», что снижает нагрузку на глаза при длительном использовании.
Толщина корпуса HONOR Pad X7 составляет 7,99 мм, вес — 365 г. Это позволяет использовать устройство на весу или, например, закрепить на приборной панели автомобиля. Планшет выдержал 42 теста на прочность и устойчив к повреждениям от падений и износу.
Аккумулятор ёмкостью 7020 мА·ч обеспечивает до 56 дней работы в режиме ожидания. Поддерживается проводная зарядка на 18 Вт, а также обратная — 10 Вт.
В основе лежит восьмиядерный процессор Snapdragon 680 с 6-нм техпроцессом. Конфигурации памяти — до 6+128 ГБ с возможностью расширения через карту microSD до 1 ТБ. Устройство работает на Android 15 с фирменной оболочкой HONOR. В системе доступны функции разделения экрана, увеличенные папки, поиск по кругу и взаимодействие с другими устройствами бренда.
Также предусмотрена детская среда Google Kids Space для безопасного доступа к обучающему контенту. Звук воспроизводится через стереодинамики, а для звонков используется система шумоподавления.
Стоимость модели 4+64 ГБ — 10 990 рублей, версия 4+128 ГБ стоит 12 990 рублей, а старшая модификация 6+128 ГБ — 13 990 рублей.