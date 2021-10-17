Внешний вид и цены новых MacBook Pro раскрыли за день до анонса

Внешний вид и цены новых MacBook Pro раскрыли за день до анонсаСудя по всему, устройства повторят судьбу сверхпопулярного MacBook Air M1
И вот, накануне мероприятия, в сеть слили внешний вид, характеристики и цену грядущих новинок. Так, судя по всему, в устройства и вправду вернут зарядный порт MagSafe. Вместе с тем ноутбуки также оснастят портами HDMI и USB-C, написал в своём Twitter-аккаунте Apple Tomorrow.
Соотношение сторон экрана ноутбуков — 14:9. Это изменение было сделано для более удобного просмотра веб-страниц, заявляют инсайдеры.
При этом Apple решила отказаться от сенсорной панели Touch Bar, заменив её привычными функциональными клавишами (F1, F2 и т.д).
Сообщается также, что новые MacBook Pro оснастят чипом Apple M1X, высококачественным Mini LED дисплеем, который получит поддержку обновления экрана 120 Гц.
Если же говорить о ценах, то за базовую версию 14-дюймовой модели попросят 1799 долларов (128 тыс рублей), а за базовый вариант 16-дюймового ноутбука — 2499 долларов (177 тыс рублей).