Внешний вид и цены новых MacBook Pro раскрыли за день до анонса

И вот, накануне мероприятия, в сеть слили внешний вид, характеристики и цену грядущих новинок. Так, судя по всему, в устройства и вправду вернут зарядный порт MagSafe. Вместе с тем ноутбуки также оснастят портами HDMI и USB-C, написал в своём Twitter-аккаунте Apple Tomorrow.