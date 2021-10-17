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Внешний вид и цены новых MacBook Pro раскрыли за день до анонса

Судя по всему, устройства повторят судьбу сверхпопулярного MacBook Air M1
Завтра состоится долгожданная презентация Apple — на ней нас ждут анонсы новых ноутбуков компании. Речь идёт о MacBook Pro 16” и, впервые в серии, MacBook Pro 14”.
Внешний вид и цены новых MacBook Pro раскрыли за день до анонса

И вот, накануне мероприятия, в сеть слили внешний вид, характеристики и цену грядущих новинок. Так, судя по всему, в устройства и вправду вернут зарядный порт MagSafe. Вместе с тем ноутбуки также оснастят портами HDMI и USB-C, написал в своём Twitter-аккаунте Apple Tomorrow.

Внешний вид и цены новых MacBook Pro раскрыли за день до анонса

Соотношение сторон экрана ноутбуков — 14:9. Это изменение было сделано для более удобного просмотра веб-страниц, заявляют инсайдеры.

Внешний вид и цены новых MacBook Pro раскрыли за день до анонса

При этом Apple решила отказаться от сенсорной панели Touch Bar, заменив её привычными функциональными клавишами (F1, F2 и т.д).

Внешний вид и цены новых MacBook Pro раскрыли за день до анонса

Сообщается также, что новые MacBook Pro оснастят чипом Apple M1X, высококачественным Mini LED дисплеем, который получит поддержку обновления экрана 120 Гц.

Внешний вид и цены новых MacBook Pro раскрыли за день до анонса

Если же говорить о ценах, то за базовую версию 14-дюймовой модели попросят 1799 долларов (128 тыс рублей), а за базовый вариант 16-дюймового ноутбука — 2499 долларов (177 тыс рублей).