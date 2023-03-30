Внутри — монстр, а весит как «пёрышко»: Lenovo представила игровой ноутбук Legion 9000X с Intel Core i9-13900H и RTX 4070

Внутри — монстр, а весит как «пёрышко»: Lenovo представила игровой ноутбук Legion 9000X с Intel Core i9-13900H и RTX 4070Будет и версия на AMD
Компания Lenovo поделилась подробностями о своём предстоящем игровом ноутбуке Legion 9000X 2023.
Фото: ITHome
Отличительной особенностью устройства стали тонкий дизайн и лёгкая конструкция. Шутка ли — ноутбук весит менее 2 кг и имеет толщину всего 17,99 мм в самом тонком месте.
Также новинка может похвастаться 16-дюймовой 2,5K IPS-панелью с частотой обновления 240 Гц, а более дорогой вариант предлагает 3,2K-панель с частотой обновления 165 Гц.
Топовые версии оснащены процессорами Intel Core i9-13900H или AMD Ryzen 9 7940HS в паре с видеокартой NVIDIA RTX 4070. Ноутбук имеет до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 МГц.
В комплект поставки входит блок питания мощностью 230 Вт, а оба порта USB-C на ноутбуке поддерживают зарядку мощностью 140 Вт.
Lenovo Legion Y9000X 2023 на базе Intel поступит в продажу в апреле, его цена начинается от 1770 долларов. Legion R9000X 2023 на базе AMD будет доступен в мае по той же стартовой цене.