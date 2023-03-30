Внутри — монстр, а весит как «пёрышко»: Lenovo представила игровой ноутбук Legion 9000X с Intel Core i9-13900H и RTX 4070

Отличительной особенностью устройства стали тонкий дизайн и лёгкая конструкция. Шутка ли — ноутбук весит менее 2 кг и имеет толщину всего 17,99 мм в самом тонком месте.

Также новинка может похвастаться 16-дюймовой 2,5K IPS-панелью с частотой обновления 240 Гц, а более дорогой вариант предлагает 3,2K-панель с частотой обновления 165 Гц.