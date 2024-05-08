«Воздушный» iPad Air стал весить больше, чем более дорогой iPad Pro

На недавнем мероприятии Let Loose, где были представлены обновленные устройства, Apple удивила публику, продемонстрировав, что 11-дюймовый iPad Air весит 462 г, в то время как аналогичная модель iPad Pro весит лишь 444 г.

Аналогичная ситуация и с 13-дюймовыми моделями: iPad Air весит 617 г против 580 г у iPad Pro.

Эта ситуация ставит под вопрос использование маркировки Air для обозначения легкости продуктов Apple, ведь исторически такое название предполагало минимальный вес и толщину устройств.

Отметим, что iPad Air теперь позиционируется как среднее звено между базовым iPad и более продвинутым iPad Pro, предлагая профессиональные функции за меньшую цену, но без соответствующих преимуществ в весе и толщине.

Это может вызывать недоумение у потребителей, которые ожидают от «воздушной» модели максимальной легкости и тонкости.