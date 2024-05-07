Впервые в серии: iPad Air получил версию с увеличенным 13-дюймовым экраном и процессором M2

Это значительное обновление для линейки Air, предлагающее пользователям больший экран наряду с улучшенной производительностью. Новый 13-дюймовый iPad Air оснащен процессором M2, который предоставляет больше мощности по сравнению с предыдущей моделью на чипе M1.

Кроме того, улучшены акустические характеристики: стереодинамики теперь расположены так, чтобы обеспечивать звучание в альбомной ориентации, при этом модель с 13-дюймовым экраном получила усиленные басы.

Apple также акцентирует внимание на возможностях искусственного интеллекта чипа M2, указывая на функции машинного обучения, уже существующие в линейке iPad Pro 2022 года.

Помимо этого, iPad Air 6 поддерживает функцию «парения» Apple Pencil, что впервые появилось именно в Pro-модели.