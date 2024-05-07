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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 07 мая 2024, 17:23
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Впервые в серии: iPad Air получил версию с увеличенным 13-дюймовым экраном и процессором M2

Цены не такие уж и неподъемные
Apple официально представила новую модель iPad Air 6, которая впервые выпускается в двух размерах: 11 дюймов и 13 дюймов.
Впервые в серии: iPad Air получил версию с увеличенным 13-дюймовым экраном и процессором M2
© YouTube

Это значительное обновление для линейки Air, предлагающее пользователям больший экран наряду с улучшенной производительностью. Новый 13-дюймовый iPad Air оснащен процессором M2, который предоставляет больше мощности по сравнению с предыдущей моделью на чипе M1.

Кроме того, улучшены акустические характеристики: стереодинамики теперь расположены так, чтобы обеспечивать звучание в альбомной ориентации, при этом модель с 13-дюймовым экраном получила усиленные басы.

Apple также акцентирует внимание на возможностях искусственного интеллекта чипа M2, указывая на функции машинного обучения, уже существующие в линейке iPad Pro 2022 года.

Помимо этого, iPad Air 6 поддерживает функцию «парения» Apple Pencil, что впервые появилось именно в Pro-модели.

Впервые в серии: iPad Air получил версию с увеличенным 13-дюймовым экраном и процессором M2
© YouTube

Обе модели начинаются с версии на 128 ГБ, что вдвое больше предыдущего минимального объема памяти, с возможностью выбора версий на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Новые iPad Air будут доступны для покупки на следующей неделе по цене от $599 за 11-дюймовую модель и $799 за 13-дюймовую версию.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPad
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#iPad Air
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#Apple