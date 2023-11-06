Все модели iPad получат обновлённые модели уже в 2024 году

Любителей технологий ждет обновление всех моделей, включая iPad Pro и стандартный iPad.

Ожидается, что этот апдейт будет включать в себя последние достижения в области процессорных технологий Apple, улучшения дисплеев и новые возможности программного обеспечения, которые будут использовать преимущества аппаратных улучшений.

К сожалению, точной информации о характеристиках устройств в сети пока нет. Слухи же предполагают разное. В том числе и появление нового планшета Apple с рекордным размером дисплея.

Напомним, что ранее инсайдеры заявляли о презентации новых поколений iPad разных моделей в IV квартале 2023 года. Но, по всей видимости, планы яблочной компании изменились и анонсы пришлось перенести на 2024-й.