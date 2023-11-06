Все модели iPad получат обновлённые модели уже в 2024 году

Все модели iPad получат обновлённые модели уже в 2024 годуНу что же, ждем-с
Если верить Марку Гурману из Bloomberg, Apple готовит масштабное обновление всей линейки iPad уже в 2024 году.
Любителей технологий ждет обновление всех моделей, включая iPad Pro и стандартный iPad.
Ожидается, что этот апдейт будет включать в себя последние достижения в области процессорных технологий Apple, улучшения дисплеев и новые возможности программного обеспечения, которые будут использовать преимущества аппаратных улучшений.
К сожалению, точной информации о характеристиках устройств в сети пока нет. Слухи же предполагают разное. В том числе и появление нового планшета Apple с рекордным размером дисплея.
Напомним, что ранее инсайдеры заявляли о презентации новых поколений iPad разных моделей в IV квартале 2023 года. Но, по всей видимости, планы яблочной компании изменились и анонсы пришлось перенести на 2024-й.