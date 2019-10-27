Выявлен рост популярности ноутбуков и компьютеров

Отмечается, что данный показатель увеличился на 3,0% в сравнении с предыдущим годом. Выявлен рост и в корпоративном сегменте, составив 9,4%, тогда как в потребительском сегменте продажи уменьшились на 4%. Эксперты связывают текущее увеличение продаж в корпоративном сегменте с переходом на Windows 10, который обусловлен прекращением Microsoft поддерживать Windows 7.

Что касается Европы, то там продажи в потребительском сегменте уменьшились на 3,3%, тогда как корпоративный продемонстрировал увеличение более чем на 8%. В то же время продажи компьютеров в течении года увеличились на 8,2%, а ноутбуки на 8,1%. В целом, общая доля популярных поставщиков выросла с 63,7% до 67,1%.