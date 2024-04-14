Western Digital представила самую ёмкостную на рынке SD-карту — на 4 ТБ

Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDUC является самой вместительной на рынке. Изделие использует стандарт Secure Digital eXtended Capacity (SDXC), позволяющий разрабатывать карты памяти ёмкостью до 128 ТБ. Интерфейс UHS-I обеспечивает крайне высокую скорость передачи данных.

Производитель не раскрывает информацию ни о характеристиках, ни о стоимости SD-карты, известно только, что продажи начнутся в 2025 году. Также отмечается, что скорость передачи данных новейшей карты памяти SanDisk в 4,4 раза выше, чем у самой быстрой сейчас карты Western Digital UHS-I.

Разработчики SD-карты SanDisk видят перспективу изделия в использовании профессиональными фотографами и монтажёрами видео. Пригодится карта и тем пользователям, которые захотят увеличить встроенную память своего ноутбука.