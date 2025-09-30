Wylsacom опубликовал распаковку еще неанонсированного iPad Pro M5

Внешне устройство почти не отличается от модели на M4, вышедшей в мае 2024 года: тонкий корпус, минимальные рамки и одна камера на задней панели.

При этом исчезла надпись iPad Pro — на тыльной стороне остались только логотип Apple, антенная линия и модуль камеры.

По слухам, новинка может получить дополнительную фронтальную камеру в портретной ориентации, но на видео это не подтверждается.

Wylsacom также провёл тесты в Geekbench 6. M5 iPad Pro набрал 4133 балла в одноядерном режиме и 15 437 в многоядерном, тогда как M4 ограничился 3718 и 13 324 соответственно. В графике прирост ещё заметнее: 74 568 против 55 702.

Напомним, что в прошлом году блогер также первым в мире показал MacBook Pro M4 до официального анонса.